Il leader della Lega a Napoli: "Per me l'operazione verità è sempre meglio dell'operazione silenzio"

“Se il prezzo non scende il prossimo governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Se non si interviene il rischio di decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no, è concreto. “Per me l’operazione verità è sempre meglio dell’operazione silenzio”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita al canile Recano, a Napoli nel quartiere Pianura, in occasione della giornata mondiale del cane. Il segretario, al termine della visita, ha risposto alle domande dei giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata