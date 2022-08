Il segretario del Carroccio ha visitato il canile Recano, nel quartiere Pianura a Napoli, in occasione della giornata mondiale del cane

Matteo Salvini, leader della Lega, si è recato in visita al canile Recano, nel quartiere Pianura a Napoli, in occasione della giornata mondiale del cane. Il segretario, al termine della visita, ha risposto alle domande dei giornalisti affermando “La Lega chiede al governo Draghi, che è in carica, di fare in fretta. Noi mesi fa chiedemmo uno scostamento di bilancio, ci dissero di no. Ora tutti si rendo conto che è necessario. Servono alcune decine di miliardi a sostegno di chi non ce la farà e siamo pronti ad assicurare il nostro voto su misure consistenti”.

