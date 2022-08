Le parole del segretario della Lega a margine dell'incontro avuto con la Coop Consortaxi a Napoli

“Tutti dicono che il centrodestra vincerà queste elezioni. Noi siamo una forza autonomista e in ogni regione candidiamo gente del posto mentre altri partiti candidano gente a caso in giro per l’Italia. Noi siamo orgogliosi delle liste presentate”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a Napoli, a margine dell’incontro avuto con la Coop Consortaxi.

