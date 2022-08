Il segretario della Lega a Napoli: "Mi stimolerebbe un dibattito con Enrico Letta"

“Sono disponibile a confrontarmi con tutti ovunque. Meloni? Siccome penso che le idee e la buona amministrazione della Lega siano più forti di qualunque contestazione, io sono pronto a confrontarmi con chiunque in qualunque momento, su qualunque radio, giornale o tv. Spero che ci siano confronti all’americana fra tanti, non tra tutti quelli che hanno lo zero virgola, però fra i principali movimenti sarebbe bello. Io sarei curioso di confrontarmi con Letta e di chiedergli perché propone la tassa patrimoniale. Un confronto con Letta mi stimolerebbe, quando e dove vuole”. Lo ha affermato il leader nazionale della Lega Matteo Salvini, a Napoli dopo un incontro con i tassisti.

