Così il leader di Azione a margine di un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta martedì pomeriggio: "E se ha marzo hai un picco di freddo, devi avere quei 5 miliardi di metri cubi che derivano dalla nave di rigassificazione"

(LaPresse) “Il rigassificatore di Piombino è fondamentale per una ragione: perché Piombino ha una darsena, che è quella della costa, che funziona perfettamente per metterci entro marzo la nave di rigassificazione, ed è l’unica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, martedì pomeriggio. “Perché è importante mettercela entro marzo? Perchè i nostri stoccaggi – ha spiegato Calenda – per marzo saranno vicini ad essere esauriti. E se ha marzo hai un picco di freddo, devi avere quei 5 miliardi di metri cubi che derivano dalla nave di rigassificazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata