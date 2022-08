Gag della leader di Fratelli d'Italia all'apertura della campagna ad Ancona

Giorgia Meloni ha aperto la campagna elettorale ad Ancona. Durante il suo intervento la leader di Fratelli d’Italia si è concessa una gag. Parlando della Cina Meloni alza un braccio, si ferma e si chiede: “Oddio, che mano è?”. Poi capendo che è la sinistra e che il gesto non può essere scambiato in alcun modo per un saluto romano, tira ironicamente un sospiro di sollievo, tra le risate del pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata