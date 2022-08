L'economista alla presentazione del programma di + Europa: "È l'unico che parla di debito pubblico"

“Io speravo che la coalizione fosse un po’ ampia, non è stato così, mi dispiace, ma la mia collocazione e qui e deriva dall’aver lavorato con Pd e + Europa”. Così il candidato del Pd Carlo Cottarelli, durante la presentazione del programma elettorale di +Europa alla cui elaborazione ha collaborato. “Questo è l’unico programma in cui si parla di debito pubblico e di come ridurlo senza fare austerità, non aumentando le tasse, ma facendo crescere il Pil con le riforme”, ha aggiunto Cottarelli. “C’è la necessità di avere macchina dello Stato che funzioni, efficiente: meno burocrazia, buona gestione con obiettivi e indicatori, premiare il merito”, ha sottolineato Cottarelli, secondo il quale “la divulgazione finanziaria nelle scuole è importante, ma dovrebbe essere rafforzata tra tutti i cittadini, in tutta la società”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata