L'economista candidato per Pd e + Europa: "Suicida aver fatto cadere il governo Draghi"

“L’Italia è in un momento cruciale in non ci si può solo accontentare di commentare, ma bisogna anche dare un contributo. Ho avuto un’offerta di sponsorizzazione da Pd e +Europa e l’ho accettata”. Lo ha dichiarato l’economista Carlo Cottarelli a margine della conferenza stampa di presentazione del programma elettorale di +Europa, alla cui stesura ha collaborato. “Credo che aver fatto cadere questo governo sia stato suicida perché i risultati sarebbero arrivati, perché sarebbe cresciuta l’aspettativa delle imprese che avrebbero investito”, ha proseguito Cottarelli. “Non sono preoccupato del fatto che abbiano scelto uno serio nella squadra, la cosa mi rende contento”, ha proseguito. Poi una riflessione sulla Flat Tax proposta dal Centrodestra: “La Flat Tax è una proposta che taglia le tasse a chi ha un redito più elevato. Non è incostituzionale perché aasicura un minimo di progressività ma ce n’è molto meno del sistema attuale. A me sembra sbagliato”, ha concluso Cottarelli.

