La leader di +Europa presenta il programma del partito: "Anche i cittadini hanno le loro responsabilità"

“Voglio fare un appello agli elettori: chi mandate in parlamento non sta scritto ‘per tabulas’ e non ve ne lamentate dopo. Anche i cittadini hanno le loro responsabilità: ognuno scelga cosa fare”. Lo ha dichiarato la leader di +Europa Emma Bonino durante la presentazione del programma elettorale del partito. “Astenersi è certamente un diritto, ma in questo momento non mi sembra proprio un esercizio di civiltà”, ha aggiunto Bonino.

