Manca ormai poco più di un mese al voto in Italia. In vista delle elezioni del 25 settembre, la Niaf (National Italian American Foundation) offre il punto sulla situazione politica nazionale alla comunità italiana che vive in America. I sondaggi danno la coalizione di centrodestra, composta da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in vantaggio sugli avversari. Per Niaf le urne potrebbero decretare, potenzialmente, l’elezione di un primo ministro donna: sarebbe un inedito assoluto per l’Italia. Voto che sarà molto importante anche per i cittadini italiani che vivono all’estero dopo la rielezione alla Camera dei Deputati dell’esponente di Forza Italia, Fucsia Fitzgerlad Nissoli: cittadina americana eletta nella circoscrizione “Estero”. Gli italiani che vivono all’estero riceveranno le schede elettorali entro l’11 settembre: queste dovranno poi essere compilate e riconsegnate al rispettivo consolato italiano negli Stati Uniti entro il 22 settembre.

