“Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata Raffaele La Regina, indicato come capolista dem alla Camera nella sua regione, dopo le polemiche per il suo post sulla legittimità dello Stato di Israele. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiesto ad Enzo Amendola di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista. Lo riferiscono fonti del Nazareno. “Enrico Letta mi ha chiesto di correre come capolista alla Camera in Basilicata dopo la rinuncia di Raffaele La Regina – risponde Amendola – Come sempre, la mia candidatura è al servizio della nostra comunità. Grazie Raffaele, hai dimostrato amore per il Pd Adesso facciamo vincere il Sud. Uniti”.

“Emerge un grave problema di antisemitismo diffuso nella base giovanile del Pd. Dopo il caso La Regina adesso spunta un’altra giovane candidata, Rachele Scarpa, che scrive deliranti attacchi contro Israele arrivando a negare il diritto alla difesa dello stato d’Israele. In un suo post dell’11 maggio del 2021 si legge ‘chi si ostina a parlare del diritto di Israele di difendersi si rifiuta di cogliere La gravità e La complessità della situazione e chiude gli occhi davanti a quello che Human Right Watch ha definito pochi giorni fa il regime di apartheid di Israele’. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, che aggiunge: “Purtroppo il Pd non ha mai affrontato il problema dell’antisemitismo camuffato da ostilità nei confronti di Israele, che caratterizza La posizione politica di gran parte della sinistra italiana. Ci aspettiamo da Enrico Letta finalmente quelle parole chiare che non ha mai avuto il coraggio di pronunciare per strizzare l’occhio alla sinistra più estrema”.

