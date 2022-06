Il senatore della Lega: "Non credo che il governo porrà la fiducia"

“Secondo me Letta e il Pd dovrebbero concentrarsi di più ad aprire il confronto e non chiudersi e mettere tagliole. Noi siamo qui per fare del bene, interpretare la nostra azione di fare politica, produrre provvedimenti in grado di raggiungere la maggioranza”. Così Andrea Ostellari, senatore della Lega sulla riforma della Giustizia. “Questo è un Parlamento che si compone di due camere e perché al Senato uno non dovrebbe permettere il dibattito e il regolare svolgimento delle commissioni. Per quale regola democratica? L’accordo di maggioranza raggiunto alla Camera? C’è un provvedimento ma anche una volontà di voler discuterlo. Fiducia? Non credo ci sarà”.

