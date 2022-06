Il senatore di Italia Viva nel giorno della discussione in Aula: "Non votiamo riforma che non condividiamo"

“A noi questa Riforma non convince. Ci sarebbe voluta una proposta più forte ma siccome c’è a rischio la tenuta del governo e i nostri emendamenti possono diventare strumenti su cui si mette in difficoltà il governo Draghi, abbiamo deciso di ritirarli ma certo non voteremo in Aula una riforma che non condividiamo”. Così il senatore di Italia Viva, Davide Faraone parlando con i giornalisti all’esterno del Senato nel giorno della discussione in Aula sulla riforma della Giustizia.

