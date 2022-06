Il leader del Nazareno riunisce la segreteria Pd e ribadisce la sua missione: costruire una coalizione in grado di sfidare il centrodestra alle politiche del 2023

“Parlerò con tutti”, anche con Carlo Calenda e Matteo Renzi, “sia su territori che a livello nazionale, per convincerli dell’importanza che a vincere i ballottaggi sia il centrosinistra”. Enrico Letta non demorde. Il leader del Nazareno riunisce la segreteria Pd e ribadisce la sua missione: gettare subito le basi del campo largo, già a partire dal secondo turno delle elezioni amministrative, per poi costruire una coalizione in grado di sfidare il centrodestra alle politiche del 2023, che metta insieme sinistra, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Una strada, quella intrapresa dal segretario dem, che al momento appare in salita, viste le resistenze del leader M5S Giuseppe Conte e, soprattutto di Calenda.

Letta riunisce i suoi “per lo sprint dei ballottaggi. Siamo tutti concentrati su questo tema. Le amministrative si concluderanno il 26, ci sono tanti ballottaggi, 13 riguardano città capoluogo e noi abbiamo la possibilità concreta di eleggere 13 sindaci e tra loro 6 donne”, afferma. Ma il leader di Azione appare irremovibile. “Il Movimento 5 Stelle non è il nemico assoluto. Ma hanno preso in giro gli elettori” e sono “contro tutto. Sono stati sovranisti, poi progressisti, poi decidono che non bisogna dare armi all’Ucraina, poi forse escono dal governo. Perché dovrei governare con loro?”, si chiede Calenda, rilanciando invece l’idea di un terzo polo che abbia come punto di riferimento il premier Mario Draghi: “Noi vogliamo dare vita a un’area che sia una lista civica nazionale, che prenda almeno il 10% e costringa così il partito democratico, Forza Italia e la parte responsabile della Lega ad andare avanti con Draghi per i prossimi 5 anni”, spiega. Quanto a Letta? “Non lo vedo da mesi ma spero di incontrarlo nei prossimi giorni”. Questa al momento è la prospettiva per le politiche, mentre sui ballottaggi la posizione che filtra dall’entourage dell’ex ministro è meno netta: “Non ci abbiamo ancora messo la testa”, fanno sapere. Anche Renzi pensa a “un Centro riformista che dica no ai sovranisti e no ai populisti”, che “è non solo possibile ma anche strettamente necessario”. E getta nella mischia anche il sindaco di Milano: “Uno come Beppe Sala in questa partita può stare da protagonista”.

Molto dipenderà da come si evolverà la nuova fase del Movimento 5 Stelle promessa da Conte, che oggi può finalmente esultare per una prima vittoria nella battaglia legale in corso al Tribunale di Napoli. Il giudice rigetta l’istanza cautelare di sospensione del nuovo statuto e dell’elezione dello stesso Conte come presidente, avanzata da alcuni attivisti M5S nell’ambito del ricorso contro le votazioni degli iscritti del marzo scorso. “Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso”, twitta poco dopo il leader pentastellato, che però deve fare i conti con i mugugni interni. I risultati deludenti delle amministrative, l’opportunità di portare avanti l’alleanza col Pd, il voto annunciato sulla deroga al vincolo del doppio mandato sono tutti temi che agitano i parlamentari, “e che rischiano di far esplodere i gruppi, se non ci sarà presto un confronto sul nuovo corso”, spiega un deputato. Molti non hanno gradito l’intervista rilasciata dal vicepresidente del Movimento, Mario Turco, secondo il quale “senza il presidente Conte i cinque stelle, di fatto, non esistono”. Lo attacca senza mezzi termini il deputato cinque stelle Sergio Battelli: “Parole vergognose”, perché “siamo passati dal Movimento 5 Stelle al Movimento 1 Conte. Io non ho più parole”.

