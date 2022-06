Le dichiarazioni del presidente del Movimento 5 stelle in conferenza stampa

“Sui territori parte la fase 2 del Movimento per essere presenti costantemente nelle strade e nei quartieri”, con “gruppi territoriali che i nostri iscritti potranno costituire nelle loro città. In questo modo spalanchiamo porte e finestre ai cittadini” e “confidiamo di poter favorire la partecipazione dei cittadini nel loro territori, dando uno strumento per partecipare alla vita sociale e culturale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma.

