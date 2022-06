Le dichiarazioni del presidente del Movimento 5 stelle in conferenza stampa

“Entro la fine di giugno indiremo la consultazione in rete sul doppio mandato. È un vincolo originario e quindi la decisione su un’eventuale modifica non può che essere rimessa agli iscritti. È una questione importante per la comunità M5S e un tratto identitario su cui è giusto siano tutti gli iscritti a esprimersi”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma.

