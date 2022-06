Il leader di Noi con l'Italia: "Il ruolo del centro nel centrodestra torna a essere fondamentale"

(LaPresse) “Solo se la coalizione di centrodestra riscopre la forza del centro moderato, della responsabilità e della concretezza il centrodestra vince e si propone come forza di governo. Il ruolo del centro nel centrodestra torna a essere fondamentale, ce lo dicono gli elettori”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi con l’Italia, ai giornalisti fuori da Montecitorio dopo la tornata elettorale. “Noi con Calenda? Non mi sembra che queste elezioni abbiamo visto questo approccio. Ognuno sta nella colazioni dove è nato, noi siamo radicati da trent’anni nel centrodestra, non dobbiamo rincorrere Lega o Fratellii d’Italia – ha detto – Il centro nasce come proposta politica che parte dalla società civile, che parte da un nuovo protagonismo della politica come senso di responsabilità: Calenda faccia la sua parte ma non mi sembra che la somma di tanti piccoli De Gasperi faccia un De Gasperi”.

