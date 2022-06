Il leader di Noi con l'Italia: "Se prendi il 49% ti serve il mio 2%"

(LaPresse) “Io suggerirei modestamente che se pensiamo che il contenuto della proposta politica del centrodestra sia fare a gara a chi arriva primo, credo che faremo la fine dell’Ulivo. La forza del centrodestra non è mai stata dire chi era il leader, è sempre stata quella di mettersi insieme valorizzando le differenze di tutti. Il leader lo si sceglie insieme, se facciamo la gara a chi arriva primo rischiamo di arrivare tutti ultimi”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi con l’Italia, parlando ai giornalisti fuori da Montecitorio, a proposito del dibattito su quale sia il partito leader del centrodestra dopo la tornata elettorale delle amministrative del 12 giugno. “Dovremmo avere il coraggio di ritrovarci tutti insieme – ha detto – queste elezioni hanno detto che non ci sono solo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Se prendi il 49 senza il mio 2% non hai vinto. Il mio 2 per cento vale come il tuo 49”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata