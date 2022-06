Le dichiarazioni del presidente del Movimento 5 stelle in conferenza stampa

“Se dobbiamo costruire le future sorti del fronte progressista con Italia Viva che ha preso lo 0,1% su tutto il territorio nazionale, dico che Renzi lo vedo in tv ma non l’ho mai incontrato sui territori e neppure il simbolo di Italia Viva”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma. “Calenda ha fatto un’operazione molto astuta: come a Palermo, punta su un cavallo che porta i voti, si infila in una coalizione e poi può dire che ha ottenuto il 30-40%. Certi meccanismi non ci appartengono e io non dirò mai fesserie, tanto è vero che sto ammettendo che abbiamo rimediato un risultato negativo”.

