Il coordinatore della segreteria del Pd Meloni e la senatrice dem Rossomando commentano il flop dei 5 quesiti

“Questo sarebbe il risultato peggiore dell’affluenza nella storia d’Italia. Una sconfitta senza appello per i promotori”. Lo dichiara il coordinatore della segreteria del Pd, Marco Meloni, al Nazareno. “In questi mesi e in queste settimane – ha ricordato ancora Meloni – la consultazione referendaria ha interrotto il percorso della riforma della giustizia in Parlamento. Auspichiamo che questo percorso riprenda e che da domani si possa voltare pagina”. “Possiamo dire con certezza, – ha aggiunto la senatrice e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando – anche se il dato non è consolidato al millimetro, che i cittadini hanno scelto le riforme giuste respingendo la strumentalizzazione propagandistica di chi ha proposto il referendum”. In conferenza stampa si è presentato anche Walter Verini, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia: “Io voglio ricordare che in questo anno questo parlamento ha approvato la riforma del processo penale, la riforma del processo civile e approvato in prima lettura la riforma del Csm, calendarizzata al Senato. Questa e’ la strada”, dice Verini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata