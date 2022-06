Andrea Crippa e Roberto Calderoli commentano il fallimento dei quesiti referendari

“Contento delle parole di Berlusconi questa mattina prima di entrare nel suo seggio elettorale, da parte di altri non c’è stato grande impegno per portare avanti la campagna elettorale referendaria”. Così il vicesegretario leghista, Andrea Crippa, commentando i risultati sul referendum della giustizia. “Il Centrodestra è unito e sarà unito – continua Crippa – però mi sembra che da parte di Berlusconi e FI qualche sostegno ci sia stato. Da parte di altri partiti un silenzio piuttosto assordante”. Anche il vicepresidente del senato Roberto Calderoli concorda: “Ringrazio anche io Berlusconi, però non c’è stata sul territorio un’attività né da parte di Forza Italia, né di Fratelli d’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata