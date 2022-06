Il commento del vicepresidente del Senato sui risultati elettorali

“Non ho il minimo problema a dire che c’è stato un complotto in cui singoli soggetti, magari non in forma associativa, ma ciascuno ci ha messo del suo, perché questo quorum non fosse raggiunto”. Lo ha detto il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli durante la conferenza stampa per commentare i risultati dei referendum sulla giustizia.

