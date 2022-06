La presidente di Fratelli d'Italia molto soddisfatta del risultato delle Amministrative

(LaPresse) Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione di Fratelli d’Italia dopo il primo turno delle elezioni amministrative e lo dice chiaramente. “Sicuramente il centrodestra esce vincitore e vedo un ritorno a un sano bipolarismo”, afferma la presidente di FdI in conferenza stampa in via della Scrofa. “Fratelli d’Italia in molte città traina il centrodestra, gli elettori vogliono un centrodestra compatto e alternativo ai suoi avversari”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata