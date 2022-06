L'affluenza alle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in Italia è stata del 54,72%. Questi i dati del Viminale relativi a tutti gli 818 comuni scrunitanti in attesa dello spoglio che inizia alle 14 di oggi

L’affluenza alle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in Italia e’ stata del 54,72%. Questi i dati definitivi del Viminale relativi a tutti gli 818 comuni scrunitanti. Alle precedenti elezioni l’affluenza era stata del 60,12%.

I dati reali a disposizione sui risultati, al momento, sono ancora scarsi: lo spoglio delle Comunali partirà solo alle 14 di oggi, lunedì 13 giugno.

Exit poll elezioni comunali (Opinio per Rai):

Palermo

LAGALLA 43-47% e MICELI 27-31%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per Rai, alle elezioni comunali di Palermo Roberto Lagalla, candidato dell’intero centrodestra, si attesta fra il 43 e il 47% mentre Franco Miceli, in corsa per il centrosinistra e il M5S, resta fermo fra il 27 e il 31%. Per Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) 14-18%, 3-5% per Rita Barbera candidata di Potere al Popolo. Con questo risultato Lagalla avrebbe battuto già al primo turno Miceli.

Genova

BUCCI 51-55% E DELLO STROLOGO 36-40%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, a Genova vincerebbe al primo turno alle elezioni amministrative il sindaco uscente Marco Bucci (51-55%), sostenuto dal centrodestra unito e pure da Italia viva. A seguire il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo con 36-40%. Molto indietro l’ex M5S Mattia Crucioli (2-4%) e Antonella Marras, in corsa per La sinistra insieme, all’1-3%. L’affluenza è stata più bassa delle scorse elezioni: 44,69 contro 49,14%.

Catanzaro

DONATO 40-44% E FIORITA 31-35%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrodestra, Valerio Donato, sarebbe in vantaggio a Catanzaro, secondo gli exit poll a cura del Consorzio Opinio Italia per Rai con il 40-44%. Secondo posto per Nicola Fiorita in corsa per il centrosinistra (31-35%). Terza piazza per Antonello Talerico, sostenuto da Noi con l’Italia e altre liste. Quarta, invece, Wanda Ferro di FdI con 7-9%. L’affluenza è stata più bassa rispetto alle scorse elezioni: 64,20 contro 70,36%.

L’Aquila

BIONDI 49-53% E PEZZOPANE 23-27%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, Pierluigi Biondi (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liste civiche), candidato del centrodestra, fra il 49 e il 53% e Stefania Pezzopane (Pd, M5s, Liste civiche), in corsa per il centrosinistra, fra il 23 e il 27%. Così gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura dell’80% del campione alle elezioni amministrative a L’Aquila. Terzo posto per Americo Di Benedetto 21-25%, mentre Simona Volpe si attesta in una forchetta 0-2%. L’affluenza è stata più bassa rispetto alle scorse elezioni: 65,20 contro 69,45%.

Verona

TOMMASI 37-41%, TOSI E SBOARINA 27-31%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, a Verona il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, sostenuto da Pd, M5s e Liste civiche è in testa con il 37-41%. Secondi in una sorta di pari merito il candidato del centrodestra, Federico Sboarina, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Liste civiche e Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia, Italia Viva e Liste civiche, con il 27-31%. Per Alberto Zelger invece tra lo 0 e il 2% dei voti. L’affluenza è stata più bassa rispetto alle scorse elezioni: 54,35 contro 60,07%

Parma

GUERRA 40-44% E VIGNALI 19-23%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, a vincere sarebbe stato Michele Guerra, candidato del centrosinistra. Pietro Vignali, già primo cittadino dal 2007 al 2011 costretto a lasciare dopo essere stato arrestato (e poi scagionato), sarebbe arrivato secondo, con l’appoggio di Lega e Forza Italia. Fuori dal ballottaggio Fratelli d’Italia. L’affluenza è stata più bassa rispetto alle scorse elezioni: 51,47 contro 53,44%.

