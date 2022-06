Il leader di Forza Italia a margine del suo voto a Milano

“Non vedo possibilità immediate di cessazione della fine della guerra in Ucraina”, Così il presidente Berlusconi fuori dal seggio elettorale di via Fratelli Ruffini a Milano. “Il lavoro del presidente Draghi? Speriamo sia producente di qualcosa. Putin? Non l’ho sentito, eravamo molto amici e ho fatto un paio di telefonate all’inizio di questa operazione e non ho avuto risposte. Mi sono astenuto da ulteriori tentativi”

