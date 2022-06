Il leader di Forza Italia all'uscita dal seggio elettorale a Milano

Sulla giustizia “Potevamo fare un passo avanti con questi referendum, ma ho visto i sondaggi e ho visto che non arriveremo al 30%”. Così Silvio Berlusconi all’uscita dal seggio elettorale a Milano. “Sarà un passo in avanti che potevamo fare e non facciamo e resteremo nella situazione attuale. Siamo un popolo di masochisti”.

