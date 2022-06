Il candidato sindaco del centrosinistra: "Alcune sezioni sono ancora incomplete"

“Quel che è accaduto è un fatto gravissimo. 174 presidenti di sezione sabato sera hanno rinunciato all’incarico. Ho parlato con il Prefetto per chiedere un intervento risolutivo e proseguire nella normalità le operazioni di voto. Alcune sezioni sono ancora incomplete, i presidenti non si sono insediati. Voglio ringraziare i dipendenti comunali che stanno lavorando per porre soluzioni alla irresponsabilità dei presidenti rinunciatari”. Così Franco Miceli, candidato sindaco a Palermo del centrosinistra.

