Tanti i cittadini che hanno accolto il Capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli, al primo piano, nella sezione 535. In tanti i cittadini ad accoglierlo, dicendo “Buongiorno presidente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata