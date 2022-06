Cinque in tutto i candidati che si sfideranno per il Comune del capoluogo siciliano

Mancano poche ore all’apertura delle urne, anche a Palermo, per l’elezione il 12 giugno del sindaco e del consiglio comunale. Sono cinque i candidati. Il centrodestra ha schierato Roberto Lagalla, ex rettore dell’Università di Palermo ed ex assessore alla Formazione e all’Istruzione nella giunta di Nello Musumeci. La coalizione di centrosinistra, invece, mette in campo il presidente dell’Ordine Nazionale degli Architetti, Franco Miceli, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e Sinistra Civica Ecologista. Il movimento Azione di Carlo Calenda, insieme a +Europa, sostengono invece il candidato Fabrizio Ferrandelli. Oltre a loro, in corsa per diventare primo cittadino di Palazzo delle Aquile, anche l’europarlamentare, ed ex leghista, Francesca Donato e Rita Barbera, ex direttrice delle carceri dell’Ucciardone e di Pagliarelli del capoluogo siciliano.

