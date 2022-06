Lo ha detto il ministro degli Esteri a Napoli a margine di un convegno sul Pnrr

Si continua a dire questa cosa”, che la linea del governo non coincida con quella di Conte, “io sto agendo come ministro degli Esteri sulla base di una risoluzione che ha votato il Parlamento, ed è stata votata da quasi tutti i partiti in Parlamento, non solo tutti quelli di maggioranza, ma anche alcuni d’opposizione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Napoli a margine di un convegno sul Pnrr. “Oggi – ha proseguito – siamo alle porte di un Consiglio europeo, che si terrà a fine giugno, che vedrà il presidente Mario Draghi andare a discutere al tavolo europeo di importanti temi. Il tetto massimo al prezzo del gas, prima di tutto, un tema che attiene alla competitività delle nostre aziende. Se oggi noi non aiutiamo le nostre aziende con un tetto europeo al prezzo del gas, avremo un problema enorme di competitività delle nostre aziende, perché in altri posti del mondo l’energia non costa come in Europa o come in alcune aree critiche come il Mediterraneo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata