Così il ministro degli Esteri a margine di un evento a Napoli

“Purtroppo non possiamo non tenere conto del fatto che anche nel Pnrr abbiamo problemi che stanno scaturendo dalla guerra in Ucraina: il costo di materiali, energia, incidono anche sulla costruzione di infrastrutture e sulla realizzazione di parte dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come governo abbiamo investito circa 30 miliardi di euro per mitigare gli effetti su famiglie e imprese della guerra provocata dalla Russia. Continueremo a lavorare per la pace, per volerla però bisogna essere in due”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, a margine di un dibattito a Napoli sul Pnrr

