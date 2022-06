Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul deragliamento del 3 giugno a Roma

“In tre giorni ci sarà il ripristino completo della situazione. Rfi sta lavorando giorno e notte su questo. Quindi penso che il problema non avrà effetti di medio termine”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, a margine del convegno ‘Rinascimento Bergamo’ a Milano, parlando dell’incidente ferroviario di venerdì 3 giugno, sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli, con il deragliamento dell’ultima carrozza del convoglio in una galleria della capitale che ha provocato parecchi disagi alla circolazione in tutto il Paese.

