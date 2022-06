Così il coordinatore di Forza Italia a margine di un evento a Roma torna sul possibile viaggio del leader della Lega

(LaPresse) “Noi non eravamo informati della missione di Salvini in Russia. Mi auguro che abbia concordato tutte le iniziative con Draghi e il ministero degli Esteri”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di oggi a Roma. Rispondendo poi a una domanda sul non ingresso della Lega nel Partito Popolare Europeo, il coordinatore degli Azzurri ha detto: “Non c’è mai stata una richiesta da parte di Salvini di entrare nella famiglia del Ppe, qualora la facesse ne parleremo”.

