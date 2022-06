Il coordinatore di FI: "Mi sembra in cerca di visibilità"

(LaPresse) “Il M5s mi sembra in cerca di visibilità, in questo momento bisogna sostenere il governo e impedire che ci siano fibrillazioni inutili perché si vanno a cercare un po’ di voti per la campagna elettorale. Il M5s deve essere più serio in questa fase così delicata”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani oggi a Roma. “In questo momento sulle nuove armi è tutto fermo alle decisioni che sono già state prese”, ha proseguito Tajani: “Io ribadisco che per FI le armi devono essere utilizzate per difendersi e non per attaccare il territorio russo, scelta che ha fatto per altro anche il presidente Biden”.

