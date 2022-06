Ronzulli (Forza Italia): "Penso al mio partito, noi di questa cosa non sapevamo nulla"

L’annunciato e poi non confermato viaggio di Salvini a Mosca mette in imbarazza alleati di governo e colleghi di partito. “Parlo solo per il mio partito ovviamente – premette Licia Ronzulli a margine della manifestazione della parata del 2 giugno . noi pensiamo che una politica estera debba essere fatta all’unisono, per contare all’estero bisogna avere una politica estera che parla con una sola voce. Questo è quello che ci ha insegnato il presidente Berlusconi. Abbiamo nostalgia di Pratica di Mare, di quei negoziati. Spero si possa tornare al dialogo e restituire al mondo la pace. Noi di questa cosa non sapevamo nulla, a noi non l’ha mai detto”. Facce lunghe e silenzi invece da Di Maio e Giorgetti che alla domanda su Salvini fa una smorzia e se ne va

