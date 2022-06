Il leader della Lega: "L'obiettivo era andare a Mosca e portare a casa un risultato"

“Capuano? Ha dato una mano. Più che su questo, su altre relazioni. Penso al tema dell’Afghanistan, del Nord Africa, del Medio Oriente. La politica estera della Lega è in mano a me e al responsabile degli Esteri, Lorenzo Fontana”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. “Fontana non sapeva nulla? Quando dico però che le responsabilità sono in mano a me, decido io. L’obiettivo era andare a Mosca e portare a casa un risultato. Se il Pd non vuole, aspettiamo che Letta e Di Maio lo facciano. La mia impressione è che molta gente chiacchera e non fa nulla”, ha concluso Salvini.

