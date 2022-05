Il presidente della regione Lazio sul referendum per l'abolizione del reddito di cittadinanza

“Questo accanimento contro la povera gente non mi sorprende perché non è una novità, ma mi colpisce perché è veramente un accanimento”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina a margine di un incontro a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla raccolta firme lanciata da Matteo Renzi per un referendum sull’abolizione del reddito di cittadinanza. “Il reddito di cittadinanza – ha spiegato Zingaretti – è uno strumento per aiutare persone povere, non è uno strumento per le politiche attive del lavoro, ha un altro obiettivo. Poi per toglierle dalla povertà e metterle nel mercato del lavoro dobbiamo fare di tutto: creare impresa, economia, avere il programma gol, ma questa ossessione di individuare le povere persone come il problema è veramente un accanimento contro la povera gente”.

