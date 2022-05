Il ministro: "Errore considerarlo strumento di politica attiva del lavoro"

“Reddito di cittadinanza? Non vedo perchè debba essere eliminato, ha contrastato la povertà assoluta è stato un errore pensare potesse essere uno strumento di politica attiva del lavoro, ha svolto la sua finzione. Se ci sono altre idee su come contrastare la povertà discutiamone ma dare la colpa ai poveri perchè sono poveri non mi sembra una linea condivisibile”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine di un convegno sul lavoro a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata