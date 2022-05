Il leader della Lega a confronto con il presidente di Confcommercio Pescara

“Siamo a buon punto”. Lo ha detto all’Aquila Matteo Salvini, leader della Lega, commentando l’accordo raggiunto in maggioranza oggi sugli indennizzi ai balneari per le imprese che dovessero perdere la concessione. “Questa attività così tortuosa, non è ancora finita” ha dichiarato il leader della Lega a Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara che si è fatto a portavoce delle esigenze dei balneari parlando con Salvini. “Noi contiamo molto sui decreti attuativi – ha aggiunto Padovano – No siamo in una situazione disastrosa, abbiamo bus Gino che ci date le giuste emozioni per continuare e proseguire in questa attività”. “Diciamo che io la vedo come una partita di calcio – ha concluso il leader – È finito il primi tempo sullo zero a zero, nel senso che, quantomeno hai portato a casa la continuità per i più piccoli, sugli indennizzi e sulle proroghe c’è da lavorare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata