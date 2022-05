La leader di Fratelli d'Italia: "Le fibrillazioni in Forza Italia sono problemi di quel partito"

“Le fibrillazioni in Forza Italia sono problemi di quel partito; i problemi della coalizione sono altri: noi chiediamo chiarezza, regole, rispetto e orgoglio per rappresentare questa metà campo”. È un passaggio politico di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, prima di salire sul palco del Teatro Comunale di Catanzaro per il suo a sostegno alla candidata sindaco Wanda Ferro. “Io non crederò mai al racconto perché in Italia per essere presentabile tu devi essere di sinistra, andarci a braccetto o governare con la sinistra. Io penso che invece sia molto presentabile tentare di governare questa nazione con le idee ed i valori del centrodestra”.

