Così il leader di Forza Italia a Napoli

“Noi vorremmo operare una riforma della magistratura che non vuole essere punitiva ma valorizzare tanti giudici onesti e corretti messi in minoranza da maggioranze politicizzate e gruppi di potere”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla convention del partito a Napoli. “Noi vogliamo una riforma nell’interesse dei magistrati e dei cittadini, che hanno diritto a giudici imparziali, di essere trattati da innocenti fino al terzo grado di giudizio, di non stare in carcere ad aspettare una sentenza che anche se di assoluzione non ripaga certo di una vita rovinata. Non si può andare avanti così se vogliamo essere una vera democrazia

