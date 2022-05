Il capo dello Stato oggi a Medolla e Finale Emilia a dieci anni dal terremoto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in visita in Emilia, a dieci anni dalla prima terribile scossa di terremoto che, insieme alle successive, nel maggio 2012 portarono devastazione, morti e feriti. A Medolla, nel modenese, il Capo dello Stato, ha deposto una corona di fiori al Monumento in memoria delle vittime del sisma. Mattarella sarà poi anche a Finale Emilia.

