Il leader di Forza Italia in visita a Napoli: "Col buon senso si può fare entro fine maggio"

(LaPresse) Accordo sul Ddl Concorrenza? “Spero di sì perché dobbiamo innanzitutto proteggere gli imprenditori che, partecipando alle gare, dovessero perdere. Bisogna calcolare il valore della loro azienda e rimborsarli del valore che perdono. Ecco questa è la cosa principale, noi volevamo un po’ più di tempo, ma va bene. Abbiamo giorni sufficienti, se dall’altra parte ci sarà razionalità e buon senso per fare tutto entro la fine di maggio”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Napoli in un ristorante di Marechiaro, prima del suo intervento, previsto per sabato, per la convention nazionale del partito.

