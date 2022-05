Il leader di Italia viva in Senato dopo l'informativa del premier Draghi

“Nessun saltimbanco della politica ma nessuno prezzemolino prezzolato in tv potrà cambiare questo punto di partenza: noi stiamo con i nostri amici alleati, della Nato e dell’Ue. Lo ha deciso la storia non lo decide questo Parlamento. Noi condividiamo l’intervento del presidente del Consiglio e siamo orgogliosi di avere un presidente del Consiglio che mantiene i valori di sempre invece di seguire i sondaggi del momento”. Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

