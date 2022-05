Il premier durante l'informativa al Senato sui recenti sviluppi del conflitto

(LaPresse) “Se oggi possiamo parlare di un tentativo di dialogo è grazie al fatto che l’Ucraina è riuscita a difendersi in questi mesi di guerra. L’Italia continuerà a sostenere il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l’invasione russa. Lo faremo in stretto coordinamento con i nostri partenere europei, ne va non solo della solidità del legame transatlantico ma anche della lealtà all’Ue”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’informativa nell’Aula del Senato sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

