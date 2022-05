Il governatore: "Questa può essere una terra di divertimento ma prima viene il lavoro"

“Quello che per me è importante è dimostrare, a pochi giorni da Eurovision, che Torino e il Piemonte sono la cornice ideale per divertirsi ma per fare anche le cose serie”, così il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parlando con in cronisti a margine dell’inaugurazione della XXXIV edizione del Salone del Libro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata