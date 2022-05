Il presidente del Consiglio in conferenza stampa con la premier finlandese, Sanna Marin: "Condividono i valori fondanti"

L’Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa con la premier finlandese Sanna Marin. “Sono due Stati membri dell’Unione europea, che già cooperano strettamente con la Nato, della quale condividono i valori fondanti e di cui contribuiranno a rafforzare le capacità”, aggiunge Draghi, assicurando che “vogliamo velocizzare le procedure interne per rendere l’adesione effettiva nel più breve tempo possibile. E intendiamo sostenere la Finlandia e la Svezia in questo periodo di transizione”.

