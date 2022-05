Il leader della Lega: "Io non devo aiutare la maggioranza ma gli italiani"

“Craxi? Sono contento, è brava. La persona giusta al posto giusto al momento giusto. Il M5S prima propone uno, poi un altro. Diciamo che in questo momento servono equilibrio, prudenza e buon senso. Stefania Craxi la conosco ed è una garanzia. Craxi in Italia vuol dire equilibrio”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Madama. “Nuova maggioranza per la commissione Esteri? Non scherziamo. Mi sembra che il M5S si sia incasinato da soli con un presidente che fa la ‘Z’, l’altro che fa i libri contro gli americani. Io non devo dare una mano alla maggioranza ma agli italiani”, ha aggiunto il leader della Lega.

