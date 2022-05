Il coordinatore di Forza Italia da Napoli: "Politica estera chiara, non servono altri voti in Parlamento"

(LaPresse) “E’ ovvio che le armi che partono dall’Occidente devono essere usate soltanto per difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina, nessun utilizzo fuori, non si possono utilizzare, a nostro giudizio, per attaccare la Russia. Noi non siamo in guerra con la Russia”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del forum ‘Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo’ di The European House – Ambrosetti e Ministero per il Sud e per la Coesione territoriale, a Sorrento. “Non credo che ogni volta si debba votare una scelta di politica estera, la politica estera è molto chiara” ha aggiunto a proposito della posizione italiana sul conflitto.

