Il ministro degli Esteri è a Berlino: "Rischiamo una guerra mondiale del pane"

(LaPresse) “Per quanto riguarda l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue l’Italia sostiene pienamente le ambizioni dell’Ucraina a guardare al suo futuro all’interno dell’Unione Europea. Quando la famiglia Ue si allarga aumenta la presenza di valori democratici in tutto il continente”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Berlino. “Rischiamo che possa scoppiare una guerra mondiale del pane. Quello che succede sui beni di prima necessità è inquietante, non vale solo per l’Europa ma anche per l’Africa” ha aggiunto.

